На Мальдівах заарештували ексміністра закордонних справ Абдуллу Шахіда — The Hindu

На Мальдівах заарештували колишнього міністра закордонних справ Абдуллу Шахіда за обвинуваченнями у сексуальному насильстві над дитиною. Про це з посиланням на поліцію Мальдів повідомляє The Hindu.

Арешт за рішенням суду

За даними поліції, Шахіда заарештували пізно ввечері 2 листопада — приблизно о 22:00 за місцевим часом. Арешт відбувся на підставі судового рішення.

Колишній глава МЗС заперечив висунуті проти нього звинувачення, повідомили місцеві медіа. Інших деталей щодо справи у повідомленні не наведено.

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Політичний контекст

Шахід є одним із помітних претендентів на висунення від головної опозиційної Мальдівської демократичної партії на президентських виборах 2028 року. У 2021–2022 роках він очолював Генеральну Асамблею ООН.

Нещодавно Шахід перебував у Нью-Делі та в медіаінтерв’ю критикував візит президента Мохамеда Муїззу до Пакистану. Він звинувачував главу держави у спрямуванні Мальдів в «антиіндійському» напрямку.

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