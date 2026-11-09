На металургійному заводі в Туреччині загинули 16 людей — Dawn

Унаслідок вибуху на металургійному заводі HABAS Demir Celik в Аліазі, приблизно за 60 кілометрів на північ від Ізміра в Туреччині, загинули 16 людей, ще 13 дістали поранення. Президент Реджеп Таїп Ердоган повідомив про початок розслідувань обставин трагедії, повідомляє Dawn.

За словами Ердогана, двоє поранених перебувають у тяжкому стані. Губернатор провінції Ізмір Сулейман Ельбан заявив, що після вибуху на підприємстві були заблоковані восьмеро працівників.

Що відомо про вибух

Вибух стався близько полудня на заводі приватної групи HABAS, яка належить до найбільших виробників сталі в Туреччині. На оприлюднених у мережі кадрах було видно густий дим і полум’я над однією з високих конструкцій підприємства.

За версією губернатора Ізміра, аварія сталася під час заміни котла. Мостовий кран упав в електродугову піч, що спричинило вибух у сталеплавильному цеху. Мер Ізміра Джеміль Тугай повідомляв, що рятувальники розбирали завалену платформу, а постраждалими були працівники заводу.

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Очевидиця Деніз Улькер розповіла агентству Anadolu, що вибух нагадав їй землетрус: вона побачила густий чорний дим і пожежу біля димаря. Водій вантажівки заводу Туран Ілбай порівняв подію з вибухом бомби.

Заяви про безпеку праці

Робітничі об’єднання заявляли про тривалі проблеми з безпекою на HABAS. Газета Evrensel повідомила, що протягом останнього десятиліття на роботі на цьому підприємстві загинули щонайменше 11 працівників. Компанія HABAS не відповіла на запит AFP.

Турецька Партія праці заявила, що це був уже третій випадок загибелі працівників на HABAS за три тижні. За її даними, 21 жовтня один працівник загинув після падіння з восьмиметрової драбини, а інший помер через вибух шини, яку накачував на будівельній техніці.

Ліва Егейська робітнича спілка поклала відповідальність за трагедію на керівництво компанії. Прокурдська партія DEM закликала прозоро встановити причини вибуху, можливу недбалість і відповідальних осіб.

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