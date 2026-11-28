Науковці виявили чотири ділянки на Місяці, де гравітаційні аномалії можуть свідчити про існування підземних лавових тунелів. За даними ScienceAlert, можливі порожнини розташовані поблизу долини Валліс-Шретері, борозни Ріма-Майран і кратера Волластон.

Пошук за гравітаційними даними

Геонауковці Хуан Лосаркос та Ендрю Домбард з Університету Іллінойсу в Чикаго проаналізували модель гравітаційного поля Місяця з вищою роздільною здатністю, яку NASA оприлюднило у травні 2025 року. Вони врахували рельєф поверхні та зіставили слабкі гравітаційні аномалії з комп’ютерними моделями сигналів, які могли б створювати порожнисті тунелі різних розмірів.

Порожнина має меншу масу, ніж такий самий об’єм суцільної породи, тому сила тяжіння над нею може бути дещо слабшою. Такі незначні відмінності фіксували два апарати місії NASA GRAIL, що картографували гравітаційне поле Місяця у 2011–2012 роках.

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Тунелі можуть бути менш як 2 кілометри завширшки

Для всіх чотирьох ділянок розрахунки узгоджуються з імовірними тунелями завширшки менш як 2 кілометри, похованими приблизно під 100 метрами місячної породи. Такі розміри відповідають відомим обмеженням міцності покрівлі лавових тунелів. Попередні дослідження 2017 і 2024 років припускали структури завширшки до 9 кілометрів, однак подальший аналіз показав, що багато з них навряд чи змогли б витримати власну покрівлю.

Дослідники припускають, що ці порожнини могли утворитися з менших підземних каналів, які поступово розширювалися під дією розпеченої лави. Водночас об’єкти поки не вважають підтвердженими: подібні гравітаційні сигнали здатні створювати й інші зміни щільності місячних порід. Для перевірки гіпотези потрібні радарні спостереження та докладніше геологічне картографування. Результати дослідження опубліковано в журналі Icarus.

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