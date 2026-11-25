Команда науковців з Університету Каліфорнії в Сан-Дієго відправила на Міжнародну космічну станцію мозкові органоїди — лабораторно вирощені моделі тканин мозку. Після 40 днів на орбіті в зразках із генетичними змінами, пов’язаними з хворобою Альцгеймера, виявили молекулярні та клітинні зміни, які можуть бути корисними для дослідження нейродегенеративного захворювання. Про результати повідомляє ScienceAlert.

Експеримент на орбіті

Органоїди виростили так, щоб вони відтворювали частину генетичних мутацій, асоційованих із хворобою Альцгеймера. Для порівняння дослідники використали зразки без таких змін, а також контрольні органоїди, які залишалися на Землі в контрольованих умовах.

На борту станції органоїди перебували в герметичному лабораторному контейнері за температури тіла; спеціальних маніпуляцій із ними не проводили. Після повернення зразків учені проаналізували їхній хімічний склад і клітинні процеси.

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Білки та клітинна відповідь

У частині орбітальних зразків із моделлю хвороби Альцгеймера зафіксували вищі рівні амілоїду-бета та фосфорильованого тау-білка. Обидва білки накопичуються в мозку людей із цим захворюванням. Також науковці помітили сигнали, пов’язані з ранніми етапами розвитку хвороби.

За оцінкою авторів, клітини могли реагувати на стреси космічного польоту, зокрема активуючи внутрішні процеси, пов’язані з виробленням енергії. Дослідники зазначили, що мікрогравітація, радіація, зміни магнітних полів і порушення циркадних ритмів у космосі поєднуються з окисним стресом, порушеннями роботи мітохондрій та змінами в запальних системах.

Водночас органоїди не є точними копіями людського мозку, а використані генетичні зміни пов’язані лише з невеликою часткою випадків хвороби Альцгеймера. Наступні дослідження можуть включати складніші моделі з мікроглією — імунними клітинами мозку, щоб детальніше вивчати запалення, старіння та дозрівання різних типів клітин в умовах космічного польоту.

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