Японська поліція затримала на острові Окінава 27-річного капітана Військово-повітряних сил США за підозрою у керуванні автомобілем у нетверезому стані. За даними Channel NewsAsia, затримання відбулося в суботу, 14 листопада, в місті Окінава.

Затримання вночі

Речник поліції префектури Окінава повідомив AFP, що військовослужбовця затримали близько 03:09, коли він їхав дорогою в місті Окінава. За інформацією агентства Kyodo News, капітан служить на авіабазі Кадена на Окінаві. Представники бази не були одразу доступні для коментарів.

Обмеження для військових США

Затримання сталося через тиждень після того, як Токіо та Вашингтон домовилися про заходи для запобігання злочинам, скоєним американськими військовими на Окінаві. Домовленостей досягли після вбивства, до якого, за повідомленням, міг бути причетний американський морський піхотинець.

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Минулого тижня американські посадовці також заявили про продовження до 7 грудня комендантської години для військовослужбовців нижчих рангів. Усім американським військовим заборонили вживати алкоголь поза домом між опівніччю та 05:00. Поліція зазначила, що неясно, чи порушив затриманий капітан ці обмеження.

Американська присутність на Окінаві

У Японії дислокуються приблизно 54 тисячі американських військовослужбовців, більшість із них — на Окінаві. Злочини, скоєні представниками військового контингенту США, залишаються джерелом напруженості у відносинах між двома союзниками у сфері безпеки.

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