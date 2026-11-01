У Японії поліція префектури Окінава затримала 21-річного капрала Корпусу морської піхоти США Келвіна Монтойю Кардону за підозрою в керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Як повідомляє The Japan Times, військовослужбовця з табору Гансен підозрюють у водінні на національній автодорозі в місті Окінава приблизно о 00:25 у суботу.

Результати алкотесту

За даними поліції, близько 00:15 надійшло повідомлення про ДТП, після якої водій залишив місце події. Слідчі вважають, що Кардона повернувся на місце інциденту, де правоохоронці провели алкотест.

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Його затримали після того, як результат тесту показав рівень алкоголю більш ніж удвічі вищий за встановлену законом межу. За інформацією поліції, військовослужбовець визнав підозри. Правоохоронці також розслідуватимуть його у зв’язку з повідомленням про залишення місця ДТП.

Комендантська година

Інцидент стався під час комендантської години, що тривала з опівночі до 05:00. Американські військові запровадили це 30-денне обмеження 9 жовтня після затримання іншого морського піхотинця зі станції авіації Корпусу морської піхоти США Футенма в місті Ґінован. Його підозрюють у пограбуванні та вбивстві жінки з Окінави в готелі міста Наха.

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