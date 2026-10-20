На острові Банка знайшли понад 90 повільних лорі — Daily Maverick

На індонезійському острові Банка впродовж 2015–2025 років зафіксували понад 90 особин бангкського повільного лорі (Nycticebus bancanus) — виду, який тривалий час вважали можливо зниклим. За даними Daily Maverick, тварин виявила індонезійська організація Alobi Wildlife Rescue Center у різних частинах острова.

Останні наукові згадки про цей вид на Банці датувалися 1930–1932 роками. У 2020 році Міжнародний союз охорони природи відніс бангкського повільного лорі до видів у критичній небезпеці та зазначив, що він, імовірно, міг зникнути.

86 тварин випустили у природне середовище

Частину лорі знайшли в будинках, садах, на плантаціях і дорогах. Деякі тварини зазнали тяжких травм, зокрема від електричних дротів; кілька особин загинули попри лікування. Після відновлення 86 лорі випустили у придатні природні місця існування.

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За словами Тімона Глава, одного з авторів дослідження, знахідки в різних районах Банки свідчать про збереження виду в кількох частинах острова, попри значне руйнування середовища існування та тривалу нестачу наукових спостережень.

Отруйний нічний примат

Бангкський повільний лорі — невеликий нічний примат із рудувато-коричневим хутром, великими очима та характерними мітками на морді. Він пересувається деревами повільно й обережно. Вид ближчий до мадагаскарських лемурів та африканських галаго, ніж до мавп і людиноподібних приматів.

Як і інші повільні лорі, цей вид отруйний. Тварини виробляють секрет у спеціалізованих залозах біля ліктів, змішують його зі слиною та можуть передавати отруту через укус. Такий укус здатен спричинити в людей тяжку алергічну реакцію. Основними загрозами для виду залишаються видобуток олова та вирубування лісів під плантації олійної пальми.

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