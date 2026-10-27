На південному сході Квінсленду зафіксували град розміром до 7 см — ABC News Australia

На південному сході австралійського штату Квінсленд у вівторок пройшла серія небезпечних гроз, що принесла град розміром до 7 сантиметрів. Про це повідомляє ABC News.

Град до семи сантиметрів

Бюро метеорології підтвердило, що між 14:30 та 15:30 град розміром від 3 до 7 сантиметрів зафіксували в Яманто, Фліндерс-В’ю, Ріплі та Маджирабі. У Маджирабі зафіксували градини незвичайної форми.

За офіційним визначенням бюро, гігантським вважається град діаметром понад 5 сантиметрів. Такий град може травмувати людей і пошкодити автомобілі, вікна, будинки та посіви.

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Попередження про вітер і зливи

Попередження про сильну грозу оголосили для Логана, частин Іпсвіча, Голд-Косту, Брісбена та району Сінік-Рім. Метеорологи попередили про сильні, місцями руйнівні пориви вітру, великий, можливо гігантський град і сильні опади, які можуть спричинити раптові підтоплення.

Окреме попередження також було чинним для частин прогнозних районів Центральне нагір’я та вугільні басейни, Вайд-Бей і Бернетт, а також Південно-Східне узбережжя. У 2020 році поблизу Брісбена фіксували градини діаметром 14 сантиметрів.

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