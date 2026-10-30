На півдні Ємену в боях загинули й були поранені десятки людей — Jerusalem Post

У районі Аль-Макатіра в єменській провінції Лахдж десятки урядових військових і хуситів загинули й були поранені під час запеклих боїв після масштабної наземної атаки угруповання. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на еміратське видання Al-Ain News.

Бої за гірські райони

За даними джерел Al-Ain у Ємені, хусити атакували позиції урядових сил у районі Аль-Макатіри, на північних підступах до Лахджу. Угруповання, за цими даними, намагається встановити контроль над тунелем Аль-Мукатара, гірською фортецею Аль-Мукатара та ринком Аль-Рубу в долині Хайжа-ель-Абд.

Через цю долину пролягає головна дорога між містами Таїз і Аден. Бої також поширилися на фронт Хайфан, де хусити, за повідомленням Al-Ain, намагаються просунутися до гори Анан, що височіє над значними територіями між Хайфаном та Аль-Макатірою.

Під час зіткнень військові літаки завдали серії ударів по позиціях і скупченнях хуситів, щоб відбити їхню атаку на район Аль-Макатіри, пише Al-Ain. Видання стверджує, що наступ угруповання може бути спрямований на вихід до району Тур-ель-Баха в Лахджі, який є одним із головних підступів до Адена.

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Перехоплення дрона в Саудівській Аравії

Того ж дня коаліція на чолі із Саудівською Аравією заявила про перехоплення та знищення безпілотника, запущеного хуситами в районі Мекки. Саудівська сторона заявила, що угруповання протягом кількох тижнів атакувало аеропорти, енергетичну інфраструктуру та міста королівства дронами й ракетами.

Гуманітарна ситуація в Таїзі

За даними Arab News, хусити утримують в облозі місто Таїз та 71 співробітника ООН, що суттєво обмежує гуманітарну діяльність організації на підконтрольних угрупованню територіях.

За даними Arab News, понад 800 тисяч жителів району Таїза залишилися відрізаними від необхідних запасів після посилення облоги на початку жовтня, коли хусити захопили дорогу, що сполучає Таїз з Аденом. За оцінкою Всесвітньої продовольчої програми, близько трьох чвертей постраждалого населення залежать від гуманітарної допомоги.

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