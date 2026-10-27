На півдні Ізраїлю прогнозують раптові паводки в день виборів — Jerusalem Post

На півдні Ізраїлю в день голосування очікують штормову погоду зі зливами, грозами та ризиком небезпечних раптових паводків. Найскладніші погодні умови прогнозують у південному Негеві, Араві, Юдейській пустелі та районі Мертвого моря.

Зливи та грози на півдні

Як повідомляє Jerusalem Post, у другій половині дня на південь країни переміститься волога з області низького тиску, що простягається від Червоного моря. Опади спершу мають розпочатися в південному Негеві, а потім швидко охопити Негевські нагір’я, Араву та околиці Мертвого моря.

Подекуди прогнозують сильний дощ, грози, блискавки, пориви вітру та град. У північних і центральних районах Ізраїлю також можливі локальні опади за мінливої хмарності, однак істотних перебоїв там не очікують.

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Можливі обмеження на дорогах

Поліція попередила про можливі перекриття доріг до Ейлата та з нього через значні опади, очікувані в Араві у вівторок із 14:00 до 20:00. Рішення про обмеження руху ухвалюватимуть залежно від погодних умов на місцях.

На час негоди закриють усі місця для піших прогулянок між Беер-Шевою та Ейлатом. Жителів і туристів закликали не наближатися до русел водотоків, оскільки паводки в цих районах можуть становити загрозу для життя, а також підготуватися до можливих перебоїв у русі.

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