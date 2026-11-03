На північному заході Нігерії в засідці загинули п’ятеро поліцейських — Anadolu Agency

На трасі Сокото—Гусау на північному заході Нігерії озброєні нападники вбили п’ятьох поліцейських, які їхали зі штату Сокото до сусіднього штату Замфара. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Напад на автобус

Поліцейські їхали автобусом транспортної служби штату Замфара. У понеділок увечері нападники перехопили транспортний засіб на трасі Сокото—Гусау та відкрили вогонь. Речник поліції Абдуллагі Фарук підтвердив інцидент і заявив, що тіла п’ятьох правоохоронців доправили до моргу навчальної лікарні Університету Усману Данфодійо в Сокото.

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Відрядження до Замфари

За даними агентства, поліцейські прямували до Замфари для виконання спеціального завдання. Їх направили забезпечувати безпеку під час праймеріз партії All Progressives Congress у сенаторському окрузі Замфара-Норт, у районі місцевого самоврядування Каура-Намода.

У штатах Замфара, Сокото, Кацина, Кадуна та Кеббі збройні угруповання неодноразово нападали на мандрівників і сільські громади та викрадали людей заради викупу, зазначає Anadolu Agency.

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