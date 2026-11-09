На півночі Китаю знайшли метеорит вагою близько 20 кг — ECNS

На фермерському полі в Шицзячжуані, провінція Хебей на півночі Китаю, знайшли метеорит вагою близько 20 кілограмів. Перед цим у п’ятницю ввечері над регіоном пролетів яскравий болід, а його уламки впали на сільськогосподарські угіддя.

Пошуки уламків

Як повідомляє ECNS, на пошуки фрагментів прибув мисливець за метеоритами Юй Бінь. У неділю люди продовжували розкопки біля ударного кратера на полі, попри невеликий дощ.

Метеорит масою приблизно 20 кілограмів Юй Бінь знайшов у будинку місцевого фермера. За його словами, це може бути найбільший уцілілий фрагмент небесного тіла, яке спричинило появу боліда.

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Металеві зерна на поверхні

На поверхні розлому метеорита були помітні металеві зерна. Юй Бінь припустив, що саме вони могли пояснювати різнобарвне світіння боліда в небі.

Мисливець за метеоритами планує домовитися з фермером про придбання знахідки. Частину зібраних фрагментів він також має намір передати Китайській академії наук.

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