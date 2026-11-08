На Пхукеті безстроково припинили приймання сміття на головному полігоні — Bangkok Post

У місті Пхукет у Таїланді безстроково припинили приймання сміття на головному полігоні, оскільки він переповнений. Вантажівки, які не захотіли чекати на розвантаження, викинули відходи вздовж під’їзної дороги, заблокувавши проїзд іншим автомобілям.

Про призупинення оголосив мер міста Суппачок Лаонгпхет. За даними Bangkok Post, збір відходів буде зупинено, доки територію полігону не реорганізують. Місцева влада також проводить переговори з органами місцевого самоврядування та підрядниками, які займаються перевезенням сміття.

Полігон перевищив проєктну місткість

За словами мера, на майданчиках для утилізації на Пхукеті накопичилося понад 1,2 млн тонн сміття, хоча їхня початкова місткість становила близько 900 тис. тонн. Влада терміново залучила додаткову техніку, щоб підготувати місце на чинному полігоні для приймання нових відходів.

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Посадовці щодня перерозподіляють та ущільнюють сміття в секторах полігону, щоб звільнити простір для нових надходжень. Проблему посилюють зростання міста, збільшення населення та розвиток туризму, через які обсяги відходів продовжують збільшуватися.

Сміттєспалювальний завод не справляється з обсягами

Єдиний сміттєспалювальний завод провінції здатен утилізувати близько 700 тонн відходів на добу, тоді як Пхукет щодня виробляє приблизно 1 200 тонн сміття. У високий туристичний сезон цей показник істотно зростає.

Станом на суботу на майданчику, який подає відходи до заводу, накопичилося понад 12 тис. тонн сміття за проєктної місткості 9 тис. тонн. Другий сміттєспалювальний завод, який очікують завершити до червня наступного року, має додати 500 тонн потужності на добу. Мер наголосив, що самого нарощування спалювання недостатньо, та закликав мешканців, бізнес і державні установи скорочувати утворення відходів і займатися переробкою.

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