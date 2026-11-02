На Пхукеті понад 500 людей протестували біля центру Хабаду — Interia

На тайському острові Пхукет понад 500 людей протестували біля центру єврейського руху Хабад. Учасники акції скандували пропалестинські гасла, вимагали закрити осередки руху та обмежити приплив туристів з Ізраїлю. Про це повідомляє Interia.

Претензії протестувальників

Демонстранти звинувачували ізраїльтян та інших іноземних інвесторів у незаконному веденні бізнесу, скуповуванні нерухомості й витісненні місцевих підприємців.

Місцеві підприємці також закидають ізраїльському бізнесу створення закритого ринку послуг, орієнтованого переважно на громадян Ізраїлю. На Пхукеті, а також на островах Ко Самуї і Ко Пханган, ізраїльтяни не лише відпочивають, а й ведуть ресторанний, готельний та туристичний бізнес.

За даними Міністерства туризму і спорту Таїланду, у 2025 році країну відвідали понад 410 тисяч туристів з Ізраїлю.

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Серія акцій і рішення влади

28 серпня близько 150 осіб протестували на Пхукеті проти поведінки ізраїльських туристів. Учасники акції закидали їм конфлікти, несплату рахунків і зневагу до місцевих звичаїв.

10 вересня кількасот людей демонстрували біля посольства Ізраїлю в Бангкоку, звинувачуючи ізраїльських підприємців в обході правил щодо іноземних інвестицій. Наступного дня організатори скасували урочисту вечерю з нагоди єврейського Нового року в центрі Хабаду на Пхукеті, побоюючись насильства. Очікувалося, що захід відвідають приблизно тисяча людей.

Перевірка пов’язаних компаній

Наприкінці жовтня влада Таїланду позбавила тайського громадянства головного рабина Хабаду в країні Йосефа Хаїма Кантора, який живе там з 1993 року. Рішення пояснили тим, що після отримання тайського громадянства він користувався американським паспортом. Також влада перевіряє діяльність 19 компаній, пов’язаних із ним.

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