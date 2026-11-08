На Пхукеті знесли незаконні споруди на пляжі Freedom — Bangkok Post

У Таїланді на острові Пхукет влада знесла споруди, які незаконно зайняли територію пляжу Freedom у районі Муанг. Під час операції поліція затримала чотирьох підозрюваних, повідомляє Bangkok Post.

Демонтаж на узбережжі

Операцію в тамбоні Карон очолив міністр природних ресурсів і довкілля Сучарт Чомклін. У ній брали участь близько 350 співробітників лісової охорони, місцевої влади та поліції. Для демонтажу будівель використали важку техніку.

За даними посадовців, споруди займали дев'ять раїв, або 14 400 квадратних метрів, території пляжу. Метою операції було відновити вільний доступ громадськості до Freedom Beach. Чомклін заявив, що для широкої громадськості вхід на пляж має бути безплатним.

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Продаж земельних документів

За словами міністра, у схемі використовували документи про право власності на інші земельні ділянки, щоб незаконно оформлювати документи на землю біля Freedom Beach. Згодом ці документи продавали громадянам Таїланду за 3–5 млн батів за рай, а іноземцям — за 16 млн батів за рай.

Чомклін оцінив надходження від незаконного продажу землі та розвитку бізнесу на пляжі приблизно у 3 млрд батів. За його словами, влада має визначити справедливу компенсацію покупцям, яких ввели в оману, а також забезпечити захист свідків у справі.

Генеральний директор Королівського лісового департаменту Нікорн Сіраротчананон повідомив, що на повернутих землях уже облаштували рекреаційний ліс площею 41 рай, або 65 600 квадратних метрів. Загалом влада прагне повернути 260 раїв, тобто 416 000 квадратних метрів, території Freedom Beach, яка є частиною заповідного лісу. Міністр також заявив, що з іноземних відвідувачів стягуватимуть належні збори для утримання пляжу.

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