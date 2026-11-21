У США інституційний обсяг торгів контрактами на платформі прогнозних ринків Kalshi у жовтні сягнув $26,3 млрд проти $622,7 млн у квітні. Це означає зростання на 4 124% за шість місяців, повідомляє Fortune з посиланням на дані компанії.

Кількість інституційних рахунків, які здійснювали операції на платформі, збільшилася з 312 до 822. Із них 242 рахунки торгували на суму понад $1 млн щомісяця. У статистику не включали операції з безстроковими ф'ючерсами Kalshi, маркетмейкерів, призначених постачальників ліквідності та внутрішні рахунки компанії.

Майже весь обсяг у $26,3 млрд припав на торгівлю через звичайну книгу заявок, а не на індивідуально погоджені великі угоди. Водночас публічні дані не дають змоги встановити, які саме операції проводили інституційні учасники та якими контрактами вони торгували.

Спортивні контракти переважають

За даними Ticker Tracker, упродовж 30 днів до 20 листопада комбіновані та спортивні контракти забезпечили близько 85% загального обсягу Kalshi. На фінансові та економічні контракти разом припало менш як 1%. Ця статистика охоплює всіх трейдерів платформи, а не лише інституційних, і базується на номінальній вартості контрактів.

Професор економіки Дартмутського коледжу Ерік Зітцевіц виокремив три типи інституційних учасників: маркетмейкерів, контрагентів за запитами на котирування комбінованих ставок і трейдерів, які використовують поведінкові помилки дрібних учасників, зокрема завищення оцінки малоймовірних результатів.

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Професор Університетського коледжу Дубліна Карл Вілан припустив, що зростання інституційної активності переважно може бути пов'язане з фондами та букмекерами, які пропонують комбіновані спортивні ставки роздрібним клієнтам. За оцінкою H2 Gambling Capital, у перший місяць футбольного чемпіонату світу цього літа ринки прогнозів обробили близько 27% обсягу легальних спортивних ставок у США.

Приклади хеджування

Представники Kalshi та брокери наводять приклади хеджування ризиків. Зокрема, екологічний хедж-фонд у квітні використав контракт, пов'язаний з аукціоном квот на викиди вуглецю в Каліфорнії. Компанія Tomorrow Recycling у листопаді хеджувала ціновий ризик щодо картону за допомогою контрактів, прив'язаних до індексу Бюро статистики праці США.

Брокер Greenlight Commodities повідомив, що організовував угоди на Kalshi на суми від $25 тис. до $7 млн, зазвичай від $100 тис. до $250 тис. Водночас брокер не завжди знає базові позиції клієнтів, тому не може кількісно оцінити ефект таких хеджів. Fortune зазначає, що приклади хеджування є, однак наразі вони становлять невелику частину інституційних торгів на платформі.

Подальше зростання можуть стримувати вимога повного забезпечення потенційних збитків коштами та невизначений правовий статус спортивних контрактів. Штати США стверджують, що такі контракти є незаконними азартними іграми, тоді як у жовтні Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США запропонувала прямо визначити їх як свопи у своїй юрисдикції.

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