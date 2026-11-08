На Polymarket відхід Нетаньягу до літа 2027 року оцінили у 68% — The Rio Times

В Ізраїлі учасники прогнозного ринку Polymarket оцінили ймовірність того, що прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу залишить посаду до 30 червня 2027 року, у 68%. Про це повідомляє The Rio Times з посиланням на відкриті дані платформи.

Йдеться про ринкову ціну контракту, зафіксовану 8 листопада 2026 року. Вона відображає ставки учасників, а не результати соціологічного опитування чи офіційний прогноз.

Котирування контрактів

Імовірність відходу Нетаньягу до 31 грудня 2026 року на Polymarket становила 44,5%, що приблизно на 26 відсоткових пунктів більше, ніж тижнем раніше. Для контракту із дедлайном 31 березня 2027 року показник становив 66%.

За попередні 24 години обсяг торгів за трьома активними контрактами сягнув приблизно 35 тисяч доларів. Джерело зазначає, що за невеликих обсягів навіть кілька ставок можуть відчутно впливати на ціни. Загальний обсяг ставок на ринку щодо строків можливого відходу Нетаньягу становив близько 125 мільйонів доларів.

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Зростання котирувань відбулося після повідомлення про надання Гаді Айзенкоту першої можливості сформувати уряд. Водночас платформа не пояснює мотивів трейдерів, тому часовий збіг не доводить причин руху цін.

Мандат для Айзенкота

Офіс президента Ізраїлю 5 листопада повідомив, що Айзенкота рекомендували депутати, які представляють 67 із 120 місць у Кнесеті. Нетаньягу рекомендували законодавці, що представляють 46 місць, тоді як одна фракція із семи депутатів не назвала кандидата.

7 листопада офіс президента оголосив, що колишній керівник армії та лідер опозиційної партії Yashar Гаді Айзенкот отримає мандат на формування уряду. Формальну передачу мандата запланували на 8 листопада. Після цього він матиме 28 днів на формування більшості щонайменше у 61 голос, а президент Іцхак Герцог зможе продовжити цей строк максимум на 14 днів.

Отримання мандата не означає автоматичної зміни уряду: Нетаньягу залишається виконувачем обов’язків прем’єр-міністра, доки новий кабінет не складе присягу. На іншому ринку Polymarket щодо наступного прем’єр-міністра Айзенкота оцінювали у 66,8%, а Нетаньягу — у 18,6%.

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