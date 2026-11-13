На проєкті Тарбела-5 у Пакистані бетонують провалля після обвалу породи — Dawn

На будмайданчику п’ятого розширення ГЕС Тарбела в окрузі Харіпур, Пакистан, цілодобово бетонують провалля, що утворилося після обвалу слабкої скельної маси. Інженери та працівники прагнуть завершити роботи вчасно, щоб проєкт ввели в експлуатацію за графіком, повідомляє Dawn.

Воду з котловану відкачали

Обвал стався в понеділок уранці під час робіт у сполучному тунелі другого уступу. Вода з водозабірного котловану потрапила до тунелю та зони машинного залу, який ще будується. Усіх працівників, зайнятих на звичайних роботах, одразу евакуювали.

За даними посадовців і адміністрації округу Харіпур, воду з котловану повністю відкачали, а до нижніх робочих зон вона більше не надходить. Водночас за допомогою потужних насосів триває відкачування води з недобудованого машинного залу.

Роботи можуть завершити за тиждень

Джерело на будмайданчику заявило, що після первинної оцінки інциденту консультантами, підрядниками та командою Управління з розвитку водних і енергетичних ресурсів Пакистану розпочали заливання провалля бетоном. Завершити ці роботи й осушити машинний зал, за його словами, розраховують упродовж тижня.

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Попередній звіт про інцидент уже передали голові управління та Міністерству водних ресурсів. Остаточний звіт з оцінкою причин і збитків планують подати до канцелярії прем’єр-міністра, міністерства та інших зацікавлених сторін у найближчі дні.

Представники проєкту стверджують, що обвал не пошкодив головний тунель, машинний зал, водовідвідний канал і розподільчу підстанцію. За їхніми словами, перемичка, призначена для відведення води з котловану до тунелю, також залишилася неушкодженою, а пошкодження зазнала лише слабка скельна маса позаду неї.

За словами генерального секретаря профспілки працівників проєктів розширення Тарбела-4 і Тарбела-5 Аслама Аділа, більшість із приблизно 3 тисяч працівників попросили залишатися вдома до подальших розпоряджень. Підрядники залучили до робіт лише операторів самоскидів і кранів.

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