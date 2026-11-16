На протест ультраправої партії в Бухаресті прийшли понад 5 500 людей — Romania Insider

На несанкціоновану акцію ультраправої партії AUR, що відбулася 14 листопада 2026 року в парку Ізвор біля Палацу парламенту в Бухаресті, прийшли понад 5 500 учасників із різних регіонів Румунії. Такі дані румунської жандармерії повідомляє Romania Insider.

Очікування організаторів

Лідер AUR Джордже Сіміон перед акцією заявив міжнародним гостям на організованому партією форумі Europa Forum, що на мітинг очікують від 30 до 40 тисяч людей. Йшлося про протест проти того, що Сіміон охарактеризував як зародження диктатури в Румунії.

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Хід демонстрації

За інформацією видання, демонстрація минула без значних інцидентів. Наприкінці акції кілька учасників попрямували до Центрального ізолятора в Бухаресті, щоб висловити підтримку колишньому кандидату у президенти Келіну Джорджеску, який перебуває під вартою.

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