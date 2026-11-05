На рейси Finnair до Рима й Відня надійшли хибні повідомлення про бомби — YLE News

Два рейси Finnair із Гельсінкі до Рима, Італія, та Відня 5 листопада стали об’єктами неправдивих повідомлень про бомби. Про це YLE News повідомляє з посиланням на менеджерку з комунікацій авіакомпанії Стііну Туунанен.

Рейс до Рима перевірили після посадки

Одне з повідомлень стосувалося рейсу AY1761 із Гельсінкі до Рима. Літак прибув до римського аеропорту Фіумічіно за розкладом о 9:27. Після посадки його зустріли місцеві органи влади та оглянули повітряне судно.

За словами Туунанен, під час перевірки на борту не виявили нічого незвичайного. Італійський суспільний мовник Rai повідомив, що під час посадки літак супроводжували італійські винищувачі.

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Ще один інцидент на рейсі до Відня

Інше неправдиве повідомлення про бомбу надійшло щодо рейсу Finnair із Гельсінкі до Відня. Цей рейс виконував авіаперевізник Jettime.

Туунанен зазначила, що ці випадки не були поодинокими: протягом попереднього тижня подібні повідомлення надходили щодо кількох аеропортів та авіакомпаній у Європі. Вона не уточнила, коли Finnair отримала інформацію про загрози та яким чином авіакомпанія про них дізналася.

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