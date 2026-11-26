На саміті ЄС у Брюсселі не очікують угоди щодо бюджету — Politico Europe
Лідери Європейського Союзу, які зібралися в Брюсселі, готуються до складних переговорів щодо наступного семирічного бюджету блоку. На саміті також обговорять позику Україні на €45 млрд, однак досягнення загальної угоди цього тижня не очікують, повідомляє Politico Europe.
Голова Європейської ради Антоніу Кошта намагається заручитися підтримкою оновленої бюджетної пропозиції, представленої в суботу. Вона передбачає додаткове скорочення витрат на €44 млрд порівняно з попереднім планом. Після спільного обговорення лідери проведуть двосторонні зустрічі та переговори в малих групах, а ввечері знову зберуться, щоб оцінити результати дискусій.
Суперечка про розмір бюджету
Німеччина та Нідерланди разом з іншими північними країнами виступають за менший бюджет, зосереджений на обороні та конкурентоспроможності. Їм протистоять держави півдня і сходу Європи, зокрема Італія та Польща, які домагаються більших видатків і збереження фінансування сільського господарства та менш заможних регіонів.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що пропозиція Кошти на 40% перевищує семирічний бюджет, погоджений у 2020 році. Опоненти цієї оцінки вказують на інфляцію та виплати за боргом ЄС, залученим після пандемії COVID-19: на них припадає приблизно 10% загального обсягу бюджету.
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Фермери, податки та фінансування України
Проєкт передбачає до €297 млрд прямих виплат фермерам у 2028–2034 роках. Президент Франції Емманюель Макрон наполягає, щоб частку зарезервованих коштів для аграріїв підвищили з 80% до 90%.
Окремою точкою суперечки є п'ять нових загальноєвропейських податків, які, за планом, мають приносити €60 млрд щороку. Польща заперечує проти використання надходжень від системи торгівлі викидами, Люксембург — проти спрямування доходів від тютюнового податку, а Ірландія скептично ставиться до збору з технологічних гігантів через побоювання реакції США.
Мерц також використовує бюджетні переговори, щоб домогтися від Угорщини, Словаччини, Чехії та Болгарії участі у виплаті витрат на запозичення для позики Україні. За даними співрозмовників видання, Угорщина, Чехія та Болгарія відкриті до участі, тоді як прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо налаштований стриманіше.
Доступ до оборонних коштів
Ще одним предметом розбіжностей є доступ компаній із країн поза ЄС до оборонного фінансування. Кошта пропонує допустити підприємства з Великої Британії, Канади, Норвегії та України, але не зі США. Макрон прагне жорсткіше обмежити участь неєвропейських компаній, тоді як Румунія, навпаки, домагається ширшого доступу американських виробників озброєнь до європейського ринку.