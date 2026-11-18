Кіпр і Греція на четвертому міжурядовому саміті в Нікосії у середу планують обговорити, зокрема, проєкт електричного з’єднання між двома країнами Great Sea Interconnector. У зустрічі візьмуть участь президент Кіпру Нікос Христодулідіс і прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє Cyprus Mail.

Учасники та порядок денний

Саміт збере 24 міністрів і заступників міністрів двох урядів: 11 представників Кіпру та 13 — Греції. Програма передбачає окрему зустріч Христодулідіса та Міцотакіса, двосторонні переговори між членами урядів і пленарне засідання під головуванням двох лідерів.

За словами урядового речника Кіпру Константіноса Летимбіотіса, особливу увагу цього року приділять застосуванню штучного інтелекту в усіх сферах державного управління. Країни обмінюватимуться досвідом і практиками в цій галузі. Для Кіпру ця тема актуальна після схвалення Радою міністрів Національної стратегії штучного інтелекту на 2026–2032 роки.

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Цивільний захист і європейські справи

Сторони також мають розглянути питання цивільного захисту, зокрема запобігання природним катастрофам, реагування на них, підвищення оперативної готовності та захист населення. До порядку денного входять зовнішня політика, правосуддя і громадський порядок, охорона здоров’я, освіта, зайнятість і професійні навички, судноплавство, туризм, культура та цифрове врядування.

Очікується, що окремою частиною саміту стане координація у європейських справах з огляду на головування Кіпру в Раді ЄС у першій половині 2026 року та майбутнє головування Греції у другій половині 2027 року. На полях саміту очікують підписання меморандумів і угод про співпрацю, а за підсумками зустрічі сторони мають оприлюднити спільну декларацію про пріоритети й наступні кроки двосторонньої взаємодії.

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