На першій конференції Глобальної рамкової програми ООН щодо хімічних речовин у Женеві, Швейцарія, виникла суперечка щодо контролю за поетапною відмовою від особливо небезпечних пестицидів. Африканська група наполягає на конкретних показниках, тоді як виробники агрохімікатів пропонують покладатися на добровільні галузеві зобов’язання, повідомляє Health Policy Watch.

У конференції, що триває з 16 до 20 листопада, беруть участь представники понад 150 урядів, хімічної промисловості, медичних організацій, профспілок і громадських груп. Їм належить перетворити 28 добровільних цілей, ухвалених у Бонні 2023 року, на вимірювані дії у промислових та аграрних ланцюгах постачання.

Пропозиція африканських країн

Гамбія від імені 54 держав Африканської групи внесла пропозицію запровадити чіткі орієнтири для оцінювання реального скорочення небезпеки. Вона передбачає документування законодавчих заборон, облік обмежень на імпорт і перевірку поетапної відмови від пестицидів усередині країн.

Представники Європейського Союзу та Швейцарії загалом підтримали створення надійної системи моніторингу. Водночас вони запропонували передати спірні аграрні індикатори на розгляд міжсесійної робочої групи, щоб не затримувати схвалення показників, щодо яких консенсус уже є.

Суперечка стосується цілі A7 — міжнародного зобов’язання до 2035 року вивести із сільського господарства особливо небезпечні пестициди там, де ризики не контролюються і доступні безпечніші альтернативи. Оскільки рамкова програма є добровільною та юридично необов’язковою, погоджені індикатори є основним формальним механізмом перевірки її виконання.

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Заперечення виробників та експортерів

Аргентина, Чилі, Бразилія та інші країни-експортери сільськогосподарської продукції застерегли, що жорсткі міжнародні правила можуть перетворитися на приховані торговельні бар’єри. Саудівська Аравія виступила за захист конфіденційних комерційних даних і власних хімічних формул.

Представники Алжиру, Ірану та Сирії заявили, що відстеження ланцюгів постачання створить непропорційний адміністративний тягар для країн із обмеженими ресурсами. Вони наголосили на потребі фінансової підтримки й передачі технологій, зокрема для перевірки активних речовин у ввезених хімікатах.

CropLife International, що представляє, зокрема, Bayer, Syngenta і BASF, виступила проти обов’язкових глобальних показників. Асоціація вважає, що моніторинг має спиратися на наявні добровільні механізми під егідою Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН і Всесвітньої організації охорони здоров’я.

ВООЗ повідомила, що понад половина країн світу не мають дієвого центру контролю отруєнь. Health Policy Watch також зазначає, що токсичні агрохімікати щороку спричиняють понад 400 млн випадків гострих отруєнь. Для подолання розбіжностей пленарне засідання створило контактну групу з відстеження прогресу, співголовами якої стали Антигуа і Барбуда та Чехія.

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