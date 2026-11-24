На цинковій шахті Red Dog на Алясці, США, збудують сонячну електростанцію потужністю 8,8 МВт і систему зберігання енергії. Рада Alaska Energy Authority одноголосно схвалила для проєкту позику майже на 5 млн доларів із Power Project Fund, повідомляє Electrek.

Загальну вартість проєкту оцінюють приблизно у 35 млн доларів. Компанія Tugliq Red Dog1 має збудувати, володіти й управляти об’єктом, продаючи електроенергію оператору шахти Teck Alaska. Згідно з оглядом позики штату, підготовчі роботи розпочалися в червні, а сонячну електростанцію та накопичувач очікують ввести в експлуатацію у жовтні 2028 року.

Понад 15 тисяч панелей

Шахта Red Dog розташована приблизно за 105 миль на північ від Полярного кола, на землі корпорації корінного народу інупіатів NANA. План передбачає встановлення понад 15 тисяч сонячних панелей на площі близько 30 акрів. Проєкт має стати більшим за всі сонячні електростанції, що нині працюють на Алясці.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зменшення використання дизеля

Нині шахта отримує всю електроенергію від дизельних генераторів, які спалюють близько 40 тисяч галонів дизельного пального щодня. Улітку споживання електроенергії може бути настільки значним, що Teck доводиться обмежувати подачу живлення в інших частинах об’єкта.

До комплексу увійде акумуляторна система потужністю 8,8 МВт і ємністю 15 МВт·год. За чинним планом роботи шахти влада Аляски очікує, що сонячна генерація та накопичувач покриватимуть близько 5% її потреб в електроенергії.

Teck розраховує, що наявних родовищ вистачить для роботи до 2031 року, та вивчає можливість розробки двох сусідніх родовищ. Якщо видобуток припиниться, потреба об’єкта в електриці суттєво зменшиться, але вона буде потрібна для очищення території та довгострокового очищення води. За такого сценарію проєкт може покривати близько 90% річної потреби майданчика в електроенергії.

Читай нас у