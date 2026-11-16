На Шрі-Ланці зафіксували масштабний сезонний рух метеликів — Mongabay

На Шрі-Ланці в перший тиждень листопада 2026 року тисячі жовтих і білих метеликів з’явилися в Коломбо та інших частинах країни. Цьогорічний сезонний рух комах виявився особливо масштабним і поширеним, повідомляє Mongabay.

За словами секретаря Групи з охорони та дослідження метеликів Шрі-Ланки Лакшмана Кумари, чисельність метеликів зазвичай сягає піку двічі на рік — у жовтні-листопаді та лютому-березні. Організація відстежує такі переміщення кілька років, однак цього разу напрямок руху відрізняється від попередніх спостережень: комахи, ймовірно, оминають гірські райони через погодні умови.

Мусони та кормові рослини

Дослідник Капіла Діссанаяке із Сабаргамувського університету зазначив, що нинішній рух переважно складається з метеликів виду Catopsilia pomona. У менших кількостях також спостерігали Appias galene та Appias albina swinhoei. На окремих ділянках Catopsilia pomona становили майже всю масу комах.

Науковець Національного інституту фундаментальних досліджень Шрі-Ланки Хімеш Ділруван Джаясінґхе пов’язує сезонний сплеск із північно-східним мусоном. Дощі стимулюють ріст рослин, якими живляться гусениці, зокрема видів касії та сени. Це створює сприятливі умови для розмноження метеликів. Додаткові міжмусонні дощі у жовтні також могли посприяти незвично великій чисельності комах.

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Водночас дослідники закликають не називати це явище підтвердженою міграцією. Великі групи метеликів справді переміщуються островом, проте їхній загальний напрямок, безперервність руху та географічний масштаб ще потребують перевірки. Раніше науковці припускали, що комахи можуть долати близько 280 кілометрів між національними парками Кумана і Вілпатту приблизно за три дні за сприятливих умов, але цей маршрут лишається гіпотезою.

Зміщення ареалів у світі

Окреме глобальне дослідження охопило понад 6 тисяч зафіксованих змін ареалів 1758 видів метеликів у 105 країнах і територіях. Його автори встановили, що 80% досліджених видів розширили ареал, 27% зазнали його скорочення, а 22% змістилися вздовж висотних градієнтів. За даними дослідників, зі зміною клімату або екстремальними погодними явищами були пов’язані 79% задокументованих змін ареалів.

Особливо вразливими можуть бути ендемічні метелики Шрі-Ланки, пристосовані до прохолодних високогірних середовищ. Зі зростанням температур вони можуть зміщуватися вище в гори, а види, що вже живуть поблизу гірських вершин, ризикують втратити придатні місця існування.

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