На Шрі-Ланці заявили про щоденні рейди після смерті слона Кавантісси — Mongabay

Влада Шрі-Ланки заявила про щоденні рейди для вилучення незаконної зброї та протидії злочинам проти дикої природи після смерті дикого слона Кавантісси в районі Галгамува. Тварину вважали найвищим слоном на острові. Кавантісса помер 16 жовтня; вогнепальне поранення правої передньої ноги називають імовірною причиною смерті, однак офіційний звіт про розтин ще не оприлюднили, повідомляє Mongabay.

Відомий слон із Галгамуви

Кавантісса жив у районі Галгамува в Північно-Західній провінції Шрі-Ланки, де триває загострення конфлікту між людьми та слонами. Місцеві жителі називали його спокійним і стверджували, що за життя він не нападав на людей.

Слон і стадо, яке перетинало залізничні колії поблизу Касікоте, стали відомими в соціальних мережах і приваблювали відвідувачів. За даними Департаменту охорони дикої природи Шрі-Ланки, від 2010 року до травня 2026 року через вогнепальні поранення загинули 976 диких слонів. Серед інших причин загибелі відомство називає ураження струмом, застосування щелепних бомб, отруєння, аварії на залізниці та дорогах.

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Комітет обговорив процедури реагування

Генеральний директор Департаменту охорони дикої природи Ранджан Марасінге заявив, що відомство має ресурси й фінансування для природоохоронної роботи. За його словами, патрулі щодня виявляють незаконну зброю та іншу протиправну діяльність на заповідних територіях.

Після суспільної критики уряд створив експертний комітет. На першому засіданні 21 жовтня учасники обговорили розроблення науково обґрунтованих стандартних процедур для швидкого реагування на подібні випадки. Також ішлося про створення підрозділу швидкого ветеринарного реагування для оперативних втручань у польових умовах.

Голова Centre for Conservation and Research Прітхівірадж Фернандо пов'язує вихід слонів на сільськогосподарські землі з вирубуванням лісів. За словами Марасінге, близько 70% слонів у країні живуть поза межами охоронюваних територій. Тим часом зоозахисні групи в Таїланді закликають владу своєї країни повернути двох слонів, подарованих Шрі-Ланці.

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