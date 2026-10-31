На сході Австралії оголосили штормові попередження — The Guardian

На сході та південному сході Австралії оголосили штормові попередження через потужний атмосферний фронт. У Мельбурні та східній частині штату Вікторія в суботу прогнозували сильні дощі, поривчастий вітер і грози, а згодом фронт мав зміститися до Канберри, внутрішніх районів Нового Південного Уельсу, узбережжя поблизу Сіднея та південного Квінсленду.

Як повідомляє The Guardian, Бюро метеорології Австралії попередило про ймовірність раптових повеней, великого граду та руйнівних поривів вітру швидкістю понад 125 км/год. Такий вітер може валити великі дерева та пошкоджувати майно.

Найбільші ризики у Вікторії та Новому Південному Уельсі

Уранці в суботу в Мельбурні та деяких районах Вікторії вже зафіксували помірні опади й блискавки. Метеоролог Бюро Ангус Гайнс заявив, що інтенсивніша смуга гроз очікується в другій половині дня. Найвищим ризиком для Мельбурна, регіону Гіпсленд, північно-східних гірських районів і північно-центральної Вікторії назвали руйнівний вітер.

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До вечора зона небезпечної погоди мала поширитися через внутрішні райони Нового Південного Уельсу до південної частини Квінсленду. Уздовж узбережжя Нового Південного Уельсу, зокрема в районі Вуллонгонга та Іллаварри на південь від Сіднея, також прогнозували сильні опади, град і пориви вітру.

У неділю негода зміститься на північ

У неділю основна увага метеорологів мала зосередитися на районі Брісбена, де вдень і на початку вечора очікували дощі та грози. Найімовірнішими сильні грози назвали для середньопівнічного узбережжя Нового Південного Уельсу, регіонів Нортерн-Ріверс, плоскогір’їв і Гантера.

Особливий ризик раптових повеней, за словами Гайнса, існує в місцевостях, де протягом останніх двох тижнів уже були значні опади. Ширша зона потенційно небезпечної погоди в неділю простягалася від Ньюкасла на північ від Сіднея до Гімпі на Саншайн-Кост. Окреме попередження про сильний вітер діяло в гірських районах півночі Вікторії та півдня Нового Південного Уельсу, де вранці зафіксували пориви понад 100 км/год.

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