На слуханнях у Ньюкаслі утоплення назвали ймовірнішим за вбивство — ABC News Australia

На коронерському слуханні в Ньюкаслі, Австралія, прозвучало, що 33-річний Стівен «Фено» Фенвік, який зник у 2019 році, ймовірніше потонув біля пляжу Стоктон, ніж став жертвою вбивства. Востаннє його бачили вночі 31 січня 2019 року: він гуляв зі своєю дівчиною, а згодом не прийшов на заплановану зустріч, повідомляє ABC News Australia.

Версія про утоплення

Адвокат, який допомагає коронеру, Дін Джордан повідомив, що слідчий, відповідальний за справу, дійшов висновку: версію про утоплення не можна відкидати. Її, за його словами, підтримують свідчення про те, що Фенвік говорив про намір поплавати.

Під час слухання також стало відомо, що Фенвік мав залежність від наркотику «айс» і після його вживання часто перегрівався. Джордан зазначив, що чоловік міг піти у воду, аби охолодитися. Серед доказів розглядали й те, що він узяв із собою рушник, а родичі розповідали про його звичку приймати кілька холодних душів на день через перегрівання.

Одяг Фенвіка знайшли розкиданим у піщаних дюнах поблизу Стоктона. Один зі свідків у ніч зникнення бачив на пляжі, за описом, оголеного та дезорієнтованого чоловіка.

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Інші версії

Тіло Стівена Фенвіка досі не знайшли. Джордан повідомив, що до справи залучили трьох експертів з акул. За його словами, Stockton Bight вважають південною частиною території Порт-Стівенс, де можуть перебувати молоді білі акули. Він додав, що в разі втручання акул імовірнішим був би сценарій об'їдання решток після утоплення.

На слуханні розглянули ще три версії: передозування та можливе пограбування після заманювання до будинку через наркотичний борг, вбивство після конфлікту, а також загублення у дюнах і чагарниках. Слідчий відкинув версію про передозування та пограбування. Версію вбивства він остаточно не виключив, але зазначив, що доказів для її підтвердження недостатньо.

Джордан також заявив, посилаючись на останню поліцейську перевірку, що станом на 28 жовтня не було ознак того, що Фенвік живий або веде активне життя. Заступниця коронера штату Джоан Бапті визнала, що докази можуть бути важкими для родини зниклого.

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