На китайській космічній станції Tiangong, що перебуває на навколоземній орбіті, фізики досягли еквівалентної температури 9,7 пікокельвіна — 0,0000000000097 кельвіна. Це, за оцінкою авторів дослідження, найнижча еквівалентна температура, яку коли-небудь вимірювали. Про результат, опублікований у журналі Science, повідомляє ScienceAlert.

Еквівалентна температура приблизно у 280 млрд разів нижча за середню фонову температуру космосу, яка становить близько 2,7 кельвіна. Водночас це не звичайна температура речовини: показник описує енергію, пов’язану з розширенням хмари атомів після вивільнення з пастки.

Конденсат із атомів рубідію

Експеримент очолили фізики Сяоцзі Чжоу та Сюцзун Чень із Пекінського університету, а також Вейбяо Чень із Китайської академії наук. Вони працювали з атомами ізотопу рубідій-87, які охолоджували лазерами в оптичній пастці комплексу Cold Atom Physics Rack.

Далі команда застосувала випарне охолодження: найенергійнішим атомам дозволяли залишати пастку, зменшуючи енергію решти хмари. В умовах мікрогравітації для ефективнішого виведення таких атомів дослідники створили градієнт магнітного поля, що імітував дію гравітації.

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На цьому етапі науковці отримали бозе-ейнштейнівський конденсат приблизно з 20 тисяч атомів, охолоджений до 3,1 нанокельвіна. Потім конденсат перевели до ширшої лазерної пастки, поступово послабили її, а згодом повністю вимкнули.

Повільне розширення хмари

Після вивільнення атомна хмара розширювалася настільки повільно, що її можна було фіксувати ще сім секунд. За швидкістю цього розширення дослідники й розрахували рекордну еквівалентну температуру 9,7 пікокельвіна.

Наднизькі температури дають змогу довше спостерігати за атомами та маніпулювати ними. Автори роботи вказують, що така платформа може бути корисною для атомної інтерферометрії, точних вимірювань і перевірки фундаментальних фізичних принципів, зокрема принципу еквівалентності.

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