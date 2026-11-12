На станції Тяньгун атоми охолодили до 10 пікокельвінів — Live Science

На китайській космічній станції «Тяньгун» дослідники охолодили хмару з 20 тисяч атомів рубідію до температури 10 пікокельвінів — майже до абсолютного нуля. Це найнижча температура, якої вдалося досягти для атомів, повідомляє Live Science.

Лазерна пастка для атомів

Для експерименту команда застосувала оптичну дипольну пастку, яку також називають оптичним пінцетом. Вона утримує атоми в лазерному промені та обмежує їхній рух. Поєднання цього методу з умовами мікрогравітації на станції дало змогу охолодити атомну хмару сильніше, ніж це можливо на Землі.

Абсолютний нуль становить мінус 273,15 градуса Цельсія. Дослідники зазначають, що досягти цієї межі, імовірно, неможливо: одне з тлумачень третього закону термодинаміки передбачає, що для цього потрібна нескінченна кількість кроків.

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Конденсат Бозе — Ейнштейна у космосі

В умовах невагомості вчені також отримали конденсат Бозе — Ейнштейна — квантовий стан речовини, за якого надхолодні атоми поводяться подібно до єдиного об'єкта. Результати дослідження опублікували 5 листопада в журналі Science.

Автори роботи вважають, що рекордно низька температура може сприяти розвитку космічних експериментів із квантового моделювання та високоточних вимірювань. Раніше експерименти на Міжнародній космічній станції досягли температури 52 пікокельвіни, а під час падіння з високої вежі в умовах невагомості — 38 пікокельвінів.

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