На станції Ваґа-Бордер у Лахорі AQI сягнув 500 на тлі смогу — The Express Tribune

У Лахорі, Пакистан, на станції Ваґа-Бордер індекс якості повітря AQI сягнув 500, що класифікують як небезпечний рівень. Смог зберігався в кількох районах міста. Про це повідомляє The Express Tribune з посиланням на дані Агентства з охорони довкілля Пенджабу, оновлені о 18:00.

Показники забруднення в Лахорі

На станції Баркі-Роуд зафіксували AQI 288, що відповідає категорії «нездорове» повітря. На інших пунктах моніторингу показники також були підвищеними: 175 на Егертон-Роуд, 173 у Шахдарі, 167 на Мултан-Роуд, 165 у Кана-Нау, 160 у Сафарі-парку та 159 у DHA Phase 6. Ці значення класифікували як нездорові для чутливих груп.

Концентрація дрібнодисперсного пилу PM2.5 становила 108,3 мкг/м³ у Шахдарі, 105,5 мкг/м³ на Егертон-Роуд, 99,9 мкг/м³ на Мултан-Роуд та 97 мкг/м³ у Кана-Нау. На станції Ваґа-Бордер концентрація частинок PM10 сягнула 683,5 мкг/м³.

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За даними платформи IQAir, уранці показник US AQI для Лахора становив 275, а ввечері знизився до 172, залишаючись у категорії нездорового повітря. Окремі станції платформи показали AQI 322 в Аллама-Ікбал-Тауні, 312 у Кантонменті та 298 поблизу Парагон-Сіті на Буркі-Роуд. О 22:00 Лахор посідав п’яте місце у переліку найбільш забруднених великих міст світу IQAir із показником US AQI 204.

Суха погода та смог у Пенджабі

У провінційному рейтингу AQI найвищий показник зафіксували у Вехарі — 369. Далі розташувалися Мултан із 354 та Сахівал із 329. Лахор не увійшов до десятки цього рейтингу, однак дані окремих станцій свідчили про нездорову якість повітря в частині міста.

Метеорологічний департамент Пакистану прогнозував суху погоду в більшості районів Пенджабу та смог місцями, зокрема в Лахорі, Сіалкоті, Гуджранвалі, Фейсалабаді, Мултані й Бахавалпурі. Жителям радять уникати тривалої або інтенсивної фізичної активності просто неба за високого рівня забруднення. Особливо обережними рекомендують бути літнім людям, дітям та людям із респіраторними або серцево-судинними захворюваннями.

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