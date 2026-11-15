На StubHub виставили понад 2 тисячі квитків на концерти U2 у Лондоні — NME

На платформі перепродажу StubHub один продавець розмістив понад 2 тисячі квитків на чотири концерти гурту U2 на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium у Лондоні, Велика Британія. Виступи заплановані на червень 2027 року в межах світового туру The Greatest Show On Earth.

Частину квитків пропонували за ціною, що більш ніж у чотири рази перевищувала номінальну. Якщо всі квитки продадуть за заявленими цінами, виручка може перевищити 1 млн фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє NME, посилаючись на розслідування The Guardian. Усі чотири лондонські концерти ірландського гурту розпродали невдовзі після початку продажу минулого тижня.

Оголошення одного продавця

Продавця ідентифікували як Владислава Скрипку, який заявив, що базується в Гарлоу, графство Ессекс. Лише на один концерт він виставив понад 1 800 квитків, попри обмеження на кількість квитків, які може придбати один покупець.

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Представник галузевої кампанії FanFair Alliance Адам Вебб припустив, що такі оголошення можуть свідчити про використання ботів або спекулятивний продаж. У такому разі перекупники розміщують оголошення на квитки, яких ще не мають, сподіваючись придбати їх після оплати покупцем. Водночас підтверджень застосування будь-якої з цих практик щодо згаданих квитків немає.

Позиція платформ і влади

StubHub International заявила, що не дозволяє спекулятивний продаж і вимагає від продавців підтверджувати володіння квитками або право на їхній продаж. Компанія також виступила проти використання ботів та заявила про необхідність посилити контроль на первинному етапі продажу.

У Ticketmaster відкинули припущення, що за проблему відповідають первинні продавці квитків. Компанія заявила, що щомісяця блокує 20 млрд ботів, а стимул до їх використання створюють вторинні майданчики перепродажу.

Використання автоматизованого програмного забезпечення для обходу обмежень на купівлю квитків заборонене у Великій Британії з 2018 року. У листопаді 2025 року міністерка культури Ліза Нанді підтвердила намір заборонити перепродаж квитків дорожче за номінальну вартість, однак відповідний закон досі не ухвалено. У травні 2026 року уряд включив до промови короля лише проєкт Ticket Tout Ban Bill.

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