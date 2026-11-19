У провінції Джамбі на індонезійському острові Суматра інтенсифікація землеробства — перехід від низинних лісів до каучукових та олійно-пальмових плантацій — різко зменшує біорізноманіття. Як повідомляє Nature, регіональне мультирізноманіття в монокультурах було приблизно на 78% нижчим, ніж у лісах.

Дослідження 24 груп організмів

Науковці обстежили 32 ділянки у двох ландшафтах Джамбі. Вони порівняли чотири типи землекористування: деградовані первинні низинні ліси, традиційні каучукові агроліси jungle rubber, дрібні каучукові плантації та плантації олійної пальми. Дослідження охопило 24 таксономічні групи — від організмів у кронах дерев до ґрунтових мікроорганізмів.

У лісах зафіксували 5 861 вид, морфовид або мікробну таксономічну одиницю, які не траплялися в інших досліджених типах угідь. Це становить 15% усіх зареєстрованих у роботі видів. Серед надземних організмів частка видів, пов’язаних винятково з лісом, сягала 30%; найвиразніше залежність від лісу виявили у дерев, рослин підліску та мезостігматних кліщів.

Порівняно з лісом, де показник регіонального мультирізноманіття становив 0,91, у традиційних каучукових агролісах він знизився на 20% — до 0,73. У каучукових та олійно-пальмових монокультурах показник становив 0,20.

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Агроліси зберігають більше лісових видів

Майже 40% усіх зареєстрованих видів траплялися і в лісах, і щонайменше в одному сільськогосподарському типі угідь. Водночас майже половина надземних лісових видів-генералістів не була виявлена в монокультурах: вони зберігалися лише в лісах та агролісах jungle rubber. Щонайменше 60% надземного біорізноманіття було обмежене саме цими двома типами середовищ.

Автори зазначають, що агроліси не здатні замінити незаймані ліси, однак можуть підтримувати значно більше лісозалежних видів, ніж монокультури. Найбільші втрати від інтенсифікації зафіксували серед надземних груп організмів.

Зміни складу угруповань

Дослідники не виявили однакової для всіх груп тенденції до біотичної гомогенізації, коли угруповання на різних ділянках стають дедалі подібнішими. Частина таксонів, зокрема рослини підліску, гриби та бактерії, в аграрних угіддях демонструвала гомогенізацію. Для інших груп спостерігали диференціацію угруповань.

Варіації між угрупованнями найбільше пояснювалися характеристиками середовища — насамперед рослинним покривом і доступністю підстилки. Географічна відстань між ділянками для більшості груп мала значно слабший вплив. У монокультурах також простежувався перехід від заміщення видів між ділянками до збіднених угруповань, що є підмножинами багатших.

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