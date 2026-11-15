У повіті Їлань на Тайвані суд взяв під варту 22-річного чоловіка на прізвище Лін, якого підозрюють у поданні сфабрикованого повідомлення про підкуп виборців. За версією прокуратури, він міг інсценувати ймовірне порушення, щоб претендувати на винагороду за повідомлення про виборче хабарництво.

Заява про упаковку пива

Як повідомляє Taipei Times, Лін зателефонував на гарячу лінію щодо виборчих порушень і заявив, що рано-вранці знайшов біля дверей свого будинку упаковку з 24 банок Taiwan Beer. За його словами, на коробці було написано ім’я кандидата від партії Гоміньдан до ради повіту Їлань Хуан Цзяньюна. Після цього чоловік передав пиво поліції та прокуратурі як доказ імовірної спроби підкупу.

Прокуратура заявила, що слідчі переглянули записи камер на прилеглих перехрестях. За їхніми даними, Лін сам придбав пиво в мережевому магазині, а потім маркером написав на упаковці ім’я кандидата. Поліція отримала ордер на затримання Ліна для допиту. Під час допиту він неодноразово відповідав, що забув або не знає.

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Підозри та винагорода

Прокуратура клопотала про тримання Ліна під вартою, посилаючись на обґрунтовану підозру в шахрайстві, неправдивому обвинуваченні, підробленні доказів і підписів та наданні неправдивих свідчень. Слідство також вказало на ризик знищення доказів.

Хуан, який балотується в Чжуанвеї, подякував правоохоронцям за розслідування та заявив, що не роздавав пиво. За даними Бюро розслідувань Міністерства юстиції Тайваню, інформатор у справі про підкуп на виборах до ради повіту має право на винагороду в 2 млн нових тайванських доларів. Чверть суми, або 500 тис. нових тайванських доларів, виплачують після висунення обвинувачення; ще чверть — після рішення суду першої інстанції, а решту — після набрання вироком законної сили. Прокуратура Їланя також перевіряє понад 10 повідомлень про можливий підкуп виборців, отриманих через гарячу лінію.

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