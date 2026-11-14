На Тайвані 26 людей обвинувачують у відмиванні NT$686 млн — Taipei Times

Окружна прокуратура Каосюна на Тайвані висунула обвинувачення 26 людям, зокрема власниці криптовалютного дилера Golden Bull Baihui та її синові, у ймовірному відмиванні NT$686 млн (US$20,9 млн) для шахрайських мереж. Про це повідомляє Taipei Times з посиланням на прокуратуру Каосюна.

Позабіржова торгівля криптоактивами

За даними прокурорів, Golden Bull Baihui з 2021 року пропонував послуги з відмивання коштів шахрайським угрупованням і так званим грошовим мулам. Дилер називав себе найбільшим позабіржовим майданчиком для торгівлі криптоактивами на півдні Тайваню та здійснював операції без використання централізованих криптобірж.

Слідство стверджує, що дилер використовував офшорні біржі, щоб ускладнити відстеження руху коштів, а також надавав інструкції щодо відповідей на запитання для уникнення викриття. За версією прокуратури, криптоактиви пропонували на 6–10% дорожче за ринкову ціну, а прибуток розподіляли між учасниками групи. Також дилер нібито обіцяв шахрайським мережам переказувати криптоактиви на визначені ними гаманці.

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Обвинувачення у справі

У внутрішніх чатах Line, як заявили в прокуратурі, були повідомлення з насмішками над потерпілими та твердженнями, що вони заслуговують на шахрайство. На думку слідчих, це може свідчити, що працівники бізнесу знали про ошукування клієнтів.

Прокурори вважають, що угруповання могло ошукати 395 людей по всьому Тайваню та відмити понад NT$686 млн. Суму ймовірно незаконних доходів, яку слід конфіскувати, вони оцінили у NT$232 млн.

Серед обвинувачених — 60-річна жінка на прізвище Ван та її 31-річний син, які, за твердженням прокуратури, керували бізнесом. Їм закидають порушення законів про запобігання організованій злочинності, протидію відмиванню коштів і комерційну бухгалтерію, а також положень Кримінального кодексу. Прокуратура попросила суд призначити суворіші покарання ймовірним організаторам схеми.

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