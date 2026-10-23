На Тайвані через тайфун Чемпі скасували роботу й заняття — Taipei Times

На Тайвані 23 жовтня в більшості муніципалітетів скасували роботу й навчання через наближення тайфуну Чемпі, який, за прогнозом, мав пройти поблизу північно-східного узбережжя острова. Станом на 21:00 про обмеження оголосили всі муніципалітети, крім повіту Цзіньмень. У повіті Тайдун школи й установи закрили лише на островах Люйдао та Ланьюй. Про це повідомляє Taipei Times.

Прогноз тайфуну

Центральне метеорологічне управління Тайваню розширило наземне попередження про тайфун на 19 регіонів основного острова. Чемпі ослаб до помірного тайфуну, однак його вихід на сушу повністю не виключали.

Станом на 17:00 22 жовтня центр циклону перебував приблизно за 450 км на схід від мису Елуаньбі — найпівденнішої точки Тайваню. Швидкість руху становила 18 км/год, максимальна стала швидкість вітру — 173 км/год, а пориви сягали 198 км/год. Радіус тайфуну оцінювали у 320 км.

За прогнозом синоптиків, тайфун міг сповільнитися та рухатися нестабільно через взаємодію з рельєфом Тайваню. Очікувалося, що його центр пройде на відстані до 80 км від узбережжя, найближче наблизившись у ніч на 24 жовтня або рано-вранці. Штормова зона мала залишити основний острів до вечора 24 жовтня.

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Зливи, хвилі та евакуація

Зовнішні смуги тайфуну мали охопити весь Тайвань. На узбережжі прогнозували посилення вітру та хвилі заввишки понад 10 м до другої половини дня 24 жовтня. У гірських районах півночі та північного сходу країни могло випасти від 600 до 900 мм опадів.

Влада попередила про сильні й надсильні локальні зливи на півночі, зокрема в гірських районах, а також про можливі сильні дощі в горах Тайчжуна та повіту Хуалянь. Прем'єр-міністр Чжо Жунтай закликав людей не відвідувати русла струмків, пляжі та гірські райони навіть після відходу тайфуну.

Національне пожежне агентство звернулося до влади повіту Хуалянь із проханням евакуювати жителів нижче за течією річки Ваньлі. За словами Чжо, станом на ранок 22 жовтня зсувна загата на річці утримувала близько 5 млн тонн води та становила потенційну загрозу. Також 22 жовтня біля острова Сяолюцю в повіті Піндун загинув фрідайвер віком близько 20 років, якого, за даними берегової охорони, ймовірно віднесла в море сильна зворотна течія.

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