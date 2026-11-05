На Тайвані чоловіка обвинувачують у спробі ввезти 8 черепах і бабака — Taipei Times

На Тайвані чоловікові на прізвище Чіу висунули обвинувачення після того, як його затримали під час повернення з Китаю до Кінменя з бабаком і вісьмома черепахами, прикріпленими до внутрішньої частини стегон. Як повідомляє Taipei Times, обвинувачення йому висунули 15 вересня.

Тварин виявили під час огляду

Співробітники Служби берегової охорони Тайваню зупинили Чіу 14 липня, коли він прибув поромом із китайського Цюаньчжоу. За даними відомства, чоловіка перевіряли після отримання інформації про нещодавні спроби пасажирів перевозити заборонені предмети.

Під час огляду правоохоронці виявили вісім чорногрудих листових черепах. Кожну тварину загорнули в еластичну панчоху та прикріпили до внутрішньої частини стегна чоловіка. У береговій охороні заявили, що черепахи страждали через спеку й тісноту.

На іншому стегні Чіу знайшли бабака в сітчастій сумці. За інформацією берегової охорони, тварині дали заспокійливі препарати, щоб вона спала.

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Провадження та вартість тварин

Чоловіка затримали за підозрою у порушенні Закону про охорону дикої природи та Закону про запобігання і контроль інфекційних хвороб тварин, після чого передали прокурорам.

Слідчі встановили, що черепах придбали в Китаї приблизно за 200 нових тайванських доларів за кожну. За оцінкою берегової охорони, у разі незаконного ввезення до Тайваню їх могли продати на чорному ринку за 9–30 тисяч нових тайванських доларів за одну тварину.

Відомство також зазначило, що черепах могли видати за рідкісних рюкюських чорногрудих листових черепах. У такому разі їхня ціна могла сягнути 75 тисяч нових тайванських доларів за одну особину.

Бабак може бути агресивним і бути одним з основних носіїв легеневої чуми, тому без належного карантину тварина могла становити ризик спалаху хвороби, заявили в береговій охороні. Усіх тварин передали до Центру контролю хвороб тварин і рослин повіту Кінмень.

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