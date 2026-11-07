На Тайвані депутатці Мей Чін висунули обвинувачення — Taipei Times

На Тайвані незалежній депутатці Мей Чін та ще трьом фігурантам висунули обвинувачення у порушенні закону про національну безпеку й антикорупційного законодавства. Як повідомляє Taipei Times, прокуратура стверджує, що вони нібито діяли в інтересах Пекіна та отримували хабарі.

Версія прокуратури

Разом із Чін у справі фігурують її колишній керівник парламентського офісу Чжан Цзюньцзе, а також помічники депутатки Чень Чжіхуан і Лінь Іцзюнь, які фінансувалися з державних коштів. За даними прокурорів, у 2005–2016 роках Чжан і Чень координували виборчі кампанії Чін, її парламентську роботу та контакти з громадами корінних народів.

Слідство стверджує, що Лінь була посередницею між Чін, Чжаном і китайськими посадовцями. За версією прокуратури, вона їздила між Тайванем і Китаєм, отримувала вказівки від китайських посадовців і передавала їх іншим особам.

Прокурори також заявили, що Чжан отримував китайські пожертви на інфраструктурні проєкти в громадах корінних народів та нібито таємно спрямовував понад 170 млн нових тайванських доларів, або близько 5,19 млн доларів США, через рахунки родичів і друзів. На думку слідства, ці гроші використовували для розбудови організації в інтересах китайських державних структур і підтримки кампаній Чін на переобрання.

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Депутатку також обвинувачують у тому, що вона діяла за вказівками Пекіна у питаннях закупівлі озброєнь, відносин між двома берегами Тайванської протоки, зовнішньої політики та оборони. За даними прокуратури, вона нібито використовувала депутатський мандат для впливу на парламентські процедури.

Відповідь депутатки

Прокурори попросили суд призначити Чін 14 років ув’язнення, посилаючись на, за їхніми словами, відсутність каяття та спроби уникнути відповідальності під час розслідування. Для Чжана вони попросили 15 років ув’язнення, оскільки, за даними слідства, він, імовірно, залишив Тайвань після звільнення під заставу. Чень і Лінь, за словами прокурорів, зізналися під час розслідування, повернули незаконно одержані вигоди та надали докладні свідчення щодо інших обвинувачених.

Мей Чін заперечила, що створювала організацію в інтересах китайського уряду або отримувала фінансування з Китаю. Вона заявила, що її позиція щодо закупівлі зброї та інших питань відображає погляди, яких вона дотримувалася давно, а не вказівки Пекіна, і повідомила, що захищатиме свою невинуватість у суді.

В окремій справі в червні Чін та ще 23 осіб обвинувачували у правопорушеннях, пов’язаних із корупцією та шахрайством. Справа стосується ймовірного привласнення державних коштів і ввезення з Китаю не схвалених тестів на COVID-19 та наразі перебуває на розгляді суду.

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