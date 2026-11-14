На Тайвані прокуратура Тайчжуна висунула директору компанії Align Corp Ту Та-сеню та його дружині обвинувачення у порушенні закону про національну безпеку через ймовірне використання чипів китайського виробництва у військових безпілотниках. Як повідомляє Taipei Times, справу передали до окружного суду Тайчжуна, а прокурори просять призначити покарання у вигляді щонайменше п’яти років ув’язнення.

Минулого місяця слідчі обшукали пов’язані з компанією місця та допитали шістьох осіб, зокрема Ту Та-сеня і його дружину. Тоді ж суд постановив взяти подружжя під варту та утримувати без зв’язку із зовнішнім світом. Прокуратура також інкримінує їм підроблення документів і шахрайство.

Компоненти китайського виробництва

Розслідування почалося після того, як військові виявили всередині дронів чипи з маркуванням «CN». Контракти на закупівлю безпілотників прямо забороняють використовувати продукцію з Китаю, Гонконгу та Макао. За даними прокуратури, аналогічну проблему виявили в іншій партії дронів, придбаних армією.

Слідство підозрює Align Corp у використанні друкованих плат, виготовлених китайськими компаніями, у чотирьох контрактах на постачання військових безпілотників, а також у неправдивому зазначенні країни їхнього походження. Компанія, заснована 1984 року, постачала дрони військовим, поліції та пожежним службам.

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Перевірки постачальників

Національний інститут науки і технологій Чжуншань повідомив про 10 місцевих постачальників дронів, яких підозрюють у використанні компонентів китайського виробництва. Їм доручили замінити такі деталі альтернативами, не виготовленими в Китаї.

Інститут раніше вимагав від постачальників подавати зразки для перевірки та допускати посадовців до контролю виробничих процесів для майбутніх програм серійного виробництва. Якщо походження компонентів не вдасться підтвердити, виробники мають негайно замінити їх або змінити конструкцію виробу. Компанії, які не співпрацюватимуть або не усунуть недоліки, виключатимуть із ланцюга постачання інституту, а державні установи отримуватимуть відповідні повідомлення.

Міністр оборони Веллінгтон Ку заявив, що доручив військовим переглянути процедури контролю. Надалі всі дрони за новими контрактами проходитимуть повне розбирання та перевірку після постачання, зокрема з верифікацією сертифікатів походження від первинних виробників.

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