Кандидат Гоміндану Лі Шу-чуань переміг на виборах мера Нового Тайбея на Тайвані у суботу, 28 листопада 2026 року. За даними South China Morning Post, його суперниця — депутатка Демократичної прогресивної партії Су Цзяо-хуей — визнала поразку.

Керівництво Гоміндану

Перемога Лі продовжила 21-річне керівництво Гоміндану в Новому Тайбеї. Партія очолює цю територію з 2005 року, коли вона ще мала статус повіту Тайбей.

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Новий Тайбей є найбільш населеним муніципалітетом Тайваню: там проживають понад 4 мільйони людей. Видання називає вибори в місті ключовим політичним змаганням, результати якого можуть бути індикатором політичного напряму острова.

Підтримка двох партій

68-річного Лі в матеріалі названо технократом. Його підтримували Гоміндан і TPP, а результат виборів став перевіркою єдності опозиції.

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