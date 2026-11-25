У Тайвані в суботу відбудуться місцеві вибори, на яких обиратимуть понад 11 тисяч мерів та інших посадовців. На голосування підуть виборці, які прагнуть отримати більшу частку вигод від економічного піднесення, пов’язаного зі штучним інтелектом, повідомляє The Japan Times.

Випробування для президента

Результати голосування можуть змінити політичний ландшафт Тайваню напередодні президентських виборів 2028 року. Вони можуть визначити, чи вийде президент Лай Цінде зміцненим у середині свого першого чотирирічного терміну.

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Конкуренція партій

Демократична прогресивна партія Лая, яка підтримує самовизначення острова, змагається з Гоміньданом, який видання характеризує як дружній до Китаю, та його меншим союзником — Тайванською народною партією.

Президентські та парламентські мандати цього разу не розігруються. Місцева кампанія зосереджена на транспорті, безпеці харчових продуктів, догляді за літніми людьми й дітьми, а також вартості життя. Водночас підсумки виборів можуть мати ширші політичні наслідки.

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