У Тайвані мер Тайбея Чан Ваньань зіткнувся з несподівано конкурентною кампанією за переобрання: опитування демонструють суттєве скорочення його переваги над кандидатом правлячої Демократичної прогресивної партії Пумою Шенем. За даними South China Morning Post, опитування цифрового медіа ETtoday, проведене минулого тижня, віддало Чану 48,6% підтримки, а Шеню — 41,1%.

Вибори мера Тайбея відбудуться 28 листопада в межах тайванських проміжних виборів «дев’ять в одному», під час яких одночасно обиратимуть посадовців дев’яти рівнів місцевої влади. Наприкінці травня опитування TVBS показувало перевагу Чана серед виборців-центристів — 57% проти 14%. На початку жовтня цей розрив скоротився до 40% проти 36%.

Мобілізація прихильників Шеня

Професор політології тайбейського університету Сучжоу Чжан Юаньсян пов’язав зміну динаміки з низкою міських суперечок від травня — зокрема щодо підтоплень, безпечності шкільних обідів, догляду за дітьми та інших міських послуг. За його оцінкою, ці епізоди окремо не стали великими скандалами, однак разом послабили репутацію мера як стабільного управлінця.

Прихильники Шеня також організовують масові супроводи кандидата на нічних ринках і скутерні колони, які його команда активно поширює в соцмережах. Чжан зазначив, що цей формат, спершу створений як передвиборчий інструмент, привернув ширшу увагу, насамперед молодих і центристських виборців.

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44-річний Шень, відомий як фахівець із безпеки Тайваню, засновник організації цивільної оборони Black Bear Academy та депутат, змінив стиль кампанії. Тепер він акцентує на муніципальних питаннях і питаннях добробуту, намагаючись постати більш доступним кандидатом. Представники Гоміньдану ставлять під сумнів, чи є така зміна його позиціонування природною еволюцією політика.

Значення виборів для відносин із Пекіном

Аналітики вважають, що результат у Тайбеї матиме значення і для сподівань Гоміньдану повернутися до влади у 2028 році. Тайбей та сусідній Новий Тайбей разом становлять понад чверть населення Тайваню, тому їхні мерські перегони є важливими для опозиційної партії.

Перемога Шеня може також ускладнити контакти через Тайванську протоку. Пекін у 2024 році включив його до списку так званих «затятих сепаратистів, які виступають за незалежність Тайваню», та запровадив санкції, що забороняють йому і його родині в’їзд до материкового Китаю, Гонконгу та Макао. Директор Тайванського міжнародного стратегічного дослідницького товариства Ван Кун-і заявив, що в разі перемоги Шеня постане питання про майбутнє форуму Тайбей—Шанхай — одного з небагатьох каналів локального діалогу між сторонами протоки.

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