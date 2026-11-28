На Тайвані 28 листопада розпочалися місцеві вибори мерів і керівників округів у 22 містах та округах. Право голосу мають близько 19,6 мільйона виборців, які також обирають понад 11 тисяч посад місцевого рівня. Дільниці працюють з 8:00 до 16:00, а перші результати очікують увечері.

За даними The Japan Times, голосування стане перевіркою позицій правлячої Демократичної прогресивної партії президента Лай Цінде та опозиційного Гоміндану. Гоміндан традиційно має сильніші позиції на місцевому рівні й виступає за тісніші відносини з Китаєм. Результати можуть вплинути на коло політиків, здатних кинути виклик Лай Цінде на президентських виборах 2028 року.

Боротьба за незалежних виборців

За оцінкою дослідників, виборці, які не ототожнюють себе з певною партією або не підтримують її постійно, становлять від 30% до 40% електорату. Саме за їхні голоси змагаються обидві головні політичні сили. На місцевих виборах громадяни передусім зважають на транспорт, безпеку харчових продуктів, догляд за дітьми та вартість життя, тоді як відносини з Китаєм відіграють менш помітну роль, ніж під час президентських перегонів.

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Найбільшу увагу привертають вибори мера Тайбея. Демократична прогресивна партія намагається вперше з 1994 року здобути посаду мера столиці. Її кандидат Пума Шень змагається з чинним мером від Гоміндану Цзян Ваньанем. Обох розглядають як можливих учасників майбутніх президентських перегонів.

Референдум і застереження про втручання

Одночасно з місцевими виборами на Тайвані проводять загальнонаціональний референдум щодо того, чи має уряд відновити атомну енергетику. Уряд уже вивчає можливість перезапуску зупинених атомних електростанцій.

Влада Тайваню також попередила про можливі спроби Китаю вплинути на голосування через діпфейки, кампанії дезінформації, незаконне фінансування та кібератаки. Голоси на виборах подають особисто за місцем реєстрації виборця, а підрахунок бюлетенів відбувається публічно.

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