На Тайвані поставки Tien Kung IV можливі не раніше 2028 року — Taipei Times

На Тайвані поставки зенітних ракет Tien Kung IV, також відомих як Sky Bow IV, за нинішнього рівня фінансування можуть розпочатися не раніше 2028 року. До того часу основою протиповітряної оборони Тайваню залишатимуться тайванські Tien Kung III та американські Patriot Advanced Capability-3, повідомляє Taipei Times з посиланням на неназваного представника оборонного відомства.

Затримка нової системи

За словами співрозмовника видання, на строки впливають виробничі обмеження щодо Tien Kung IV, а також затримка запланованого американського пакета озброєнь вартістю 420 млрд нових тайванських доларів, або 12,92 млрд доларів США. Пакет ще не оголосили. До обладнання, постачання якого затримується, належать ракети Patriot PAC-3 збільшеної дальності та Національна передова зенітна ракетна система NASAMS.

Міністерство національної оборони Тайваню після річної бюджетної суперечки із законодавцями вирішило фінансувати закупівлю Tien Kung IV через щорічний бюджет, а не спеціальні бюджетні програми. У відомстві вважають ракету ключовим висотним перехоплювачем для T-Dome — запланованої мережевої системи протиповітряної оборони Тайваню.

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Ставка на наявні ракети

Ракети Tien Kung III та PAC-3, за оцінкою посадовця, залишатимуться основою протиповітряної оборони протягом наступних трьох-п’яти років. Національний інститут науки і технологій Чжуншань провів успішні випробування прискореного виробництва Tien Kung III та здатен виготовляти 96 таких ракет на рік, сказав співрозмовник.

На Тайвані передбачено 13 позицій Tien Kung III, зокрема завершених і запланованих. Вони можуть приймати Tien Kung IV завдяки спільним характеристикам радарів і пускових установок двох систем. Інститут також передав приватному сектору технології для виробництва понад половини компонентів нової ракети, зокрема деталей активних головок самонаведення та активних фазованих антенних решіток.

Для подолання розриву в можливостях уряд пропонує додатково виділити 13 млрд нових тайванських доларів на матеріали та складальні лінії. Розроблена інститутом система управління боєм зенітних підрозділів може інтегрувати Tien Kung III, Tien Kung IV і PAC-3.

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