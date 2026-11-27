На Тайвані в суботу разом із місцевими виборами відбудеться референдум щодо скасування політики «без'ядерної батьківщини» та використання атомної енергетики для пожвавлення економіки. Голосування ініціювала головна опозиційна партія Гоміндан, повідомляє South China Morning Post.

Це буде четвертий референдум з ядерної тематики за останні вісім років. Участь у ньому можуть брати виборці віком від 18 років, тоді як на місцевих виборах голосують із 20 років. Із 20 млн виборців, які мають право голосу на референдумі, майже 403 тисячі — 18- та 19-річні. Для схвалення пропозиції кількість голосів «за» має перевищити кількість голосів «проти» та сягнути встановленого порогу — трохи більш як 5 млн, або чверті всіх виборців.

Попит промисловості на електроенергію

Останній діючий реактор Тайваню на АЕС «Мааньшань» у повіті Піндун зупинили в травні минулого року, виконавши давню програмну обіцянку правлячої Демократичної прогресивної партії. Водночас стрімке зростання енергоємних галузей, зокрема виробництва напівпровідників і технологій штучного інтелекту, посилило дискусію про відновлення атомної генерації.

Для виробників чипів, серед яких Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, навіть короткі перебої з електропостачанням можуть порушити виробництво, пошкодити пластини у процесі обробки та спричинити значні збитки. Колишній професор ядерної інженерії Національного університету Цінхуа Лі Мін заявив, що ізольована енергосистема острова та залежність від імпортного викопного палива роблять постачання електрики вразливим.

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За його словами, природний газ забезпечує майже половину виробництва електроенергії Тайваню, що створює ризик дефіциту палива у разі морської блокади. Ядерне паливо, на відміну від газу, можна накопичувати заздалегідь.

Умови для перезапуску реакторів

Заступник міністра економіки Тайваню Лай Цзянь-сінь заперечив прямий зв'язок між ядерною енергетикою та економічним зростанням. Він зазначив, що торік економіка Тайваню зросла на 8,76%, хоча острів став без'ядерним. За його словами, повернення до атомної генерації можливе лише за трьох умов: гарантування безпеки, наявності життєздатного рішення щодо захоронення радіоактивних відходів і суспільного консенсусу.

Успішний референдум не означатиме автоматичного відновлення роботи АЕС. Водночас виконавчий директор Тайванського міжнародного товариства стратегічних досліджень у Тайбеї Макс Ло вважає, що його результат може дати лідеру Тайваню Вільяму Лаю політичні підстави змінити енергетичну політику правлячої партії.

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