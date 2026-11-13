Тайванська Науково-дослідна станція чаю та напоїв розробила метод, який дає змогу замінювати переробленим використаним чайним листям і кавовою гущею до 15% пластикової сировини, повідомляє Taipei Times.

Стабільні гранули з відходів

Метод порошкування стабілізує якість оброблених гранул, розв’язуючи проблеми з різним діаметром гранул і вмістом вологи, заявив директор станції Су Цзунчжень. Технологія також дає змогу контролювати розмір і колір гранул та зберігати їхній аромат відповідно до потреб замовників.

За словами Су, це може запропонувати споживачам більш природний вибір замість штучних барвників і ароматизаторів. На станції очікують, що метод допоможе переробляти більше відходів виробників напоїв.

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Щороку на Тайвані утворюється приблизно 300 тисяч тонн чайних відходів і 200 тисяч тонн кавової гущі. Керівник відділу технологій переробки Цай Сяньцзун зазначив, що саме ці види відходів стали першими для застосування методу, оскільки є найпоширенішими побічними продуктами виробництва напоїв у країні. На його думку, технологію також можна застосувати до інших сільськогосподарських залишків.

Нитки для 3D-друку та капці

Компанія Pancolour Ink Co використала технологію для виготовлення біорозкладних ниток для 3D-друку. Її генеральний менеджер Шень Веньчан повідомив, що гранули з чайних відходів під час виробництва замінюють запах пластику ароматом чаю або кави.

Компанія Tay Song Enterprise Co застосувала перероблені гранули у виробництві капців із чайним ароматом. Менеджер із розробки Джонас Лі назвав ключовою перевагою методу здатність зберігати ароматичні сполуки чаю. Станція пропонує трирічну невиключну ліцензію на метод за 100 тисяч нових тайванських доларів без урахування податків.

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