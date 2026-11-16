На Тайвані розслідують ймовірний постріл по авто посадовиці У Іннін — Taipei Times

Поліція округу Чжанхуа на Тайвані розпочала розслідування ймовірного пострілу по автомобілю заступниці виконавчого директора Центру спільних послуг Виконавчого юаню в Центральному Тайвані У Іннін. У пошкодженому правому задньому ліхтарі машини виявили сталеву кульку, повідомляє Taipei Times.

Кульку знайшли під час миття автомобіля

За словами У Іннін, її водій помітив тріщину в правому задньому ліхтарі, коли мив автомобіль. Усередині пошкодженої деталі він знайшов сталеву кульку. Припустивши, що по автомобілю могли стріляти ззаду, водій звернувся до поліцейської дільниці Сіху та передав правоохоронцям знайдений предмет.

Поліція отримала повідомлення приблизно о 23:00 7 листопада та створила слідчу групу, до якої увійшли фахівці з перегляду записів камер спостереження. За попередніми висновками правоохоронців, інцидент стався близько опівночі 6 листопада на Національній автостраді №1. Експерти зібрали докази та аналізують кут можливого пострілу.

Поліція перевіряє кілька версій

Правоохоронці зазначили, що випадок міг бути пов’язаний із дорожнім конфліктом. Походження кульки, точна причина пошкодження автомобіля та мотив імовірного причетного до інциденту наразі встановлюють.

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У Іннін заявила, що мешканці району добре знають її приватний автомобіль, який вона використовує для службових поїздок. Зазвичай посадовиця сидить на правому задньому сидінні. За її словами, кулька могла влучити у вікно безпосередньо за її головою. Вона допускає, що автомобіль могли обрати цілеспрямовано, але не відкидає версії випадкового пострілу з пневматичної зброї пізно ввечері. Ніхто не постраждав.

Попередні політичні суперечки

Окремо видання зазначає, що в липні У Іннін звинуватила голову ради округу Чжанхуа Сє Дяньліна з партії Гоміньдан у використанні червневого банкету для агітації за його тітку Чень Чженьфей — кандидатуру партії на виборах голови волості Сіху. 17 вересня прокуратура Чжанхуа просила суд взяти Сє Дяньліна та ще чотирьох осіб під варту, заявивши, що банкет міг бути прихованим передвиборчим заходом і порушувати закон про вибори та відкликання посадовців.

Сє Дяньліна та його батька Сє Сіньлуна взяли під варту без права спілкування із зовнішнім світом. Матір політика, колишню депутатку від Гоміньдану Чжен Жуфень, звільнили під заставу в 1 млн нових тайванських доларів. Згодом Сє Сіньлуна вийшов під заставу в 10 млн нових тайванських доларів, а строк тримання Сє Дяньліна під вартою продовжили до 17 січня наступного року.

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