На Тайвані учетверте зростуть паливні збори на міжнародні рейси — Taipei Times

На Тайвані з неділі зростуть паливні збори для пасажирів міжнародних рейсів — це буде четверте підвищення від початку року. Як повідомляє Taipei Times, Управління цивільної авіації Тайваню повідомило про зміну після подорожчання міжнародного авіапального.

Нові розміри зборів

Для короткомагістральних міжнародних маршрутів доплата зросте з 37,50 до 40 доларів США. На далекомагістральних рейсах вона підвищиться з 97,50 до 104 доларів. До короткомагістральних напрямків відомство відносить країни Азії, крім Індії та держав Близького Сходу. До далекомагістральних — Індію, Близький Схід, Європу, Америку, Африку, Океанію та Антарктиду.

Подорожчання авіапального

Державна нафтопереробна компанія CPC Corp, Taiwan повідомила, що її довідкова ціна міжнародного авіапального цього місяця зросла до 183,09 долара США за барель. Минулого місяця вона становила 177,89 долара за барель. Компанія оновлює ціни на міжнародне авіапальне в перший робочий день місяця.

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У липні паливний збір на коротких маршрутах становив 27,50 долара, а на далеких — 71,50 долара. У серпні його підвищили до 30 і 78 доларів відповідно, у вересні — до 32,50 і 84,50 долара, а минулого місяця — до 37,50 і 97,50 долара.

Віцепрезидент із маркетингу Cola Tours Лінь Куань-сянь заявив, що ціни на туристичні пакети зросли через підвищення вартості нафти на тлі конфліктів на Близькому Сході та в Європі. За його словами, тури до Японії подорожчали на 1–3 тис. тайванських доларів, а поїздки до Європи — приблизно на 1–5 тис. тайванських доларів залежно від маршруту. Він також зазначив, що мандрівники готові платити більше за поїздки з унікальними враженнями.

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