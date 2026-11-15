На Тайвані ведмедя випустили в гори після ампутації стопи — Taipei Times

У повіті Мяолі на Тайвані у вівторок випустили в дику природу однорічного тайванського чорного ведмедя Багана, якому після травми від пастки-петлі ампутували стопу. Про це повідомляє Taipei Times.

Порятунок і лікування

Молодого самця на початку року знайшли в пастці-петлі поблизу лісової стежки Сіхмасіан у волості Тайань. Про випадок 4 лютого місцевій владі повідомили жителі села. Рятувальну операцію проводили працівники Хсінчуського відділення Агентства лісового та природоохоронного господарства разом із місцевими жителями, адміністрацією національного парку Шейпа та Тайванським інститутом досліджень біорізноманіття.

На момент порятунку ведмідь важив приблизно 30 кг. Після кількох місяців лікування його вага зросла до 50 кг. Старійшини місцевого атаяльського села Банукс дали тварині ім'я Баган, яке мовою атаялів означає «літо», побажавши ведмедеві здорово рости та мати щедрі врожаї.

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Підготовка до повернення

Із квітня ветеринарна команда тренувала Багана шукати корм і лазити, щоб він міг адаптуватися до життя в горах. Працівники місцевих станцій та жителі села також збирали для нього дикорослі рослини й плоди, зокрема оксамитові яблука та плоди дуба, формуючи рослинний раціон.

У липні фахівці почали спостерігати за тим, як ведмідь реагує на наближення людей та чи уникає їх. Минулого місяця команда дійшла висновку, що фізичний стан Багана, його навички виживання та поведінка відповідають вимогам для повернення в дику природу. Для випуску обрали гірську ділянку поблизу стежки, але далеко від села Банукс.

Агентство співпрацює з місцевими корінними громадами над створенням патрульної групи для охорони чорних ведмедів і проводить заходи про повернення тварин у природу та запобігання конфліктам між людьми й ведмедями. У селі також відкрили крамницю, де популяризують і продають удосконалені пастки-петлі, які, за даними відділення, мають зменшити ризик потрапляння чорних ведмедів у пастки.

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