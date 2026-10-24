На Тайвані відсторонили полковника військової поліції на час розслідування — Taipei Times

На Тайвані старшого офіцера підрозділу військової поліції, який охороняє спеціальний район Боай у Тайбеї з ключовими державними установами, відсторонили від служби на час розслідування. Командування військової поліції підтвердило перевірку звинувачень у жорстокому поводженні з персоналом і можливому приховуванні серйозного інциденту з безпекою.

Як повідомляє Taipei Times, спільну скаргу на полковника Цая Чженцзяня подали до Офісу президента та Міністерства національної оборони. За даними місцевих медіа, у скарзі офіцера звинувачують у неодноразовому використанні лайки та образах на адресу особового складу під час зібрань, що, за твердженням заявників, підривало моральний стан персоналу.

Твердження зі скарги

Автори скарги також заявили, що під час навчань Han Kuang у жовтні 2025 року та серпні 2026 року полковник нібито не доповів про випадки самовільного залишення служби. Йдеться також про ситуації, коли військовослужбовці після доган від Цая були близькі до завдання собі шкоди.

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У скарзі згадано капрала, який у травні впав і дістав перелом під час випробування на базі, а також сержанта першого класу, який зазнав тяжких травм після того, як ударив по склу після догани від Цая. Стверджується, що в обох випадках постраждалих не доправили до лікарні машиною швидкої допомоги. Заявники також припустили, що офіцер прагнув уникнути фіксації інцидентів і доповідей вищому командуванню.

Реакція командування

Командування військової поліції заявило, що ці твердження вказують на можливі проблеми з управлінням і лідерством. Військові не терпітимуть жорстокого поводження, приховування рапортів або зловживання владою, а постраждалим організували медичну допомогу та психологічне консультування.

У командуванні пообіцяли швидко та суворо розслідувати справу, водночас забезпечивши, щоб нікого не звинуватили безпідставно і не звільнили від відповідальності. Якщо порушення підтвердяться, причетним можуть загрожувати адміністративні, кримінальні та дисциплінарні заходи.

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